Москва, , 12:30 — REGNUM Беспрецедентное санкционное давление на Россию и ее ответные меры в 2022 году подорвали растущий активный интерес жителей РФ к покупке ценных бумаг, который наблюдался в предыдущие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Фондовый рынок

«В условиях текущего ограниченного функционирования фондового рынка России и закрытых зарубежных фондовых площадок у жителей РФ остается мало возможностей для вложений в ценные бумаги, — сказала Степанова. — Лишь граждане, имеющие счета у зарубежных брокеров и страховых компаний, располагают широкими возможностями инвестирования. И то большинство этих зарубежных финансовых посредников не открывают теперь счета гражданам РФ и закрывают ранее открытые».

Поэтому, как полагает экономист, в РФ стремительно падает интерес населения к инвестиционным вложениям в ценные бумаги.

«Большинство оставшихся на фондовом рынке инвесторов инвестируют в облигации, подешевевшие акции, фьючерсы – это «старожилы» рынка ценных бумаг. Новых клиентов очень мало», — констатировала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей РФ предостерегли от приобретения ценных бумаг.

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