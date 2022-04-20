Майкоп, 20 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Адыгее состоится фестиваль казачьей культуры с участием гостей из 25 регионов. Фестиваль уже стал традиционным за 30 лет его проведения. Зародилась эта инициатива в селе Тульском Майкопского района. Он станет местом проведения фестиваля и на этот раз, сообщили 20 апреля в пресс-службе министерства культуры республики.

adygheya. ru Фестиваль культуры казаков в Адыгее

Гостями фестиваля станут представители Якутии, Башкирии, Дагестана, Коми, Татарии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Амурской области и других субъектов РФ.

Фестиваль будет проводиться с 27 по 30 мая. В план мероприятия включены конкурсная программа казачьих коллективов, конкурс казачьих подворий и соревнования по казачьим видам спорта. В парке культуры и отдыха города Майкопа состоится традиционный «Хоровод дружбы», выездные концерты пройдут в населенных пунктах Республики Адыгея и Краснодарского края.