Москва, 20 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. О героических действиях рядового Василия Шпильчина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 20 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Рядовой Василий Шпильчин

Отмечается, что рядовой находился в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, которая вела освобождение от украинских нацистов одного из населенных пунктов.

«Продвигаясь по населенному пункту, Василий обнаружил на верхнем этаже заброшенного здания группу националистов, вооруженных гранатометом, противотанковым ракетным комплексом и стрелковым оружием. Основной задачей боевиков было – не допустить прорыва российских Вооруженных сил на вокзал, находящийся под контролем боевиков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что рядовой смог скрытно подобраться к позициям киевских боевиков и точным огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожить националистов и расчет противотанкового ракетного комплекса врага.

«Мужественные и самоотверженные действия рядового Василия Шпильчина лишили обороняющихся в здании вокзала боевиков огневой поддержки. В результате стремительно проведенного штурма вокзала боевики капитулировали», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области завод по производству металлофурнитуры «Шахтмет» ко Дню Победы выпустил значки с символикой «Z» — неофициальным символом военной операции России против украинских нацистов.