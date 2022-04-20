Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Низкий спрос и, как следствие, экономическая неэффективность водного такси в Санкт-Петербурге привели к тому, что в навигационный сезон-2022 на реки и каналы города они не выйдут, сообщила 20 апреля директор «Агентства внешнего транспорта» Александра Бахмутская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы на водной экскурсии

Проект «Аквабус» был проектом субсидирования регулярного водного транспорта в Петербурге, напомнила Бахмутская.

«К сожалению, проект не вышел на те результаты, которые были запланированы. Не удалось достичь не то что самоокупаемости на этих маршрутах, а даже не удалось удержать на плаву те компании, которые были операторами маршрутов. Проект привел к банкротству всех компаний, которые участвовали в этом судоходном проекте и был свернут», — пояснила чиновница.

Она уточнила, что субсидии на одного пассажира достигали более 1 тыс. рублей на билет, это несопоставимо со стоимостью субсидирования на общественном транспорте Петербурга. Пользовались этими билетами не столько жители города, сколько гости, которые могут себе позволить оплачивать водные экскурсии.

«В условиях ограниченных бюджетных возможностей было принято решение о переориентации этого проекта в проект «Городские причалы», который позволил стимулировать развитие экскурсионно-прогулочных маршрутов и, кроме того, предоставил возможность швартовки в знаковых местах Петербурга всем, у кого есть какое-либо судно в городе», — пояснила Бахмутская.

Также она уточнила, что в эту навигацию субсидирование перевозок водным транспортом не планируется. Кроме того, не будет запущен «Невский маршрут», пробный пуск которого был в 2021 году. Как уточнила спикер, убыток на нем составил более 2 млн рублей.

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Что касается электрических речных трамвайчиков, то в этом году они также не будут запускаться в Петербурге.

Напомним, 18 апреля в Петербурге открылась навигация по рекам и каналам Петербурга, которая продлится до начала-середины ноября.