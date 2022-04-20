Москва, 20 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. «Слышал звон, да не знает, где он». Так русской пословицей прокомментировал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщения, что на переговорах с Украиной якобы обсуждается три пакета договорённостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Некоторые СМИ писали, что на переговорах с Украиной обсуждается три пакета, которые якобы касаются перемирия и отвода войск, нейтрального статуса и гарантий безопасности Украины и территориальные проблемы.

Мединский опроверг данную информацию средств массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона согласилась на предложение ООН провести под эгидой этой международной организации переговоры с Россией.

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