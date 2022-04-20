Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Жителя Асбеста Свердловской области отправили в колонию за убийство 14-летней давности. Виновного выявили по оставленному на месте преступлению окурку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным следствия, инцидент произошёл в Екатеринбурге в марте 2008 года. Уралец находился в гостях у знакомого. Он решил пойти в магазин за сигаретами. По дороге обвиняемый вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. Завязалась драка, в ходе которой мужчина несколько раз ударил оппонента колюще — режущим предметом. В результате полученных травм тот скончался.

Во время осмотра места преступления рядом с телом убитого правоохранители нашли окурок сигареты и несколько капель крови. Улики изъяли для исследований. По результатам экспертизы был выделен генетический профиль преступника. Информацию внесли в федеральную базу. Спустя 14 лет следователям определили, личность человека, котором принадлежит геном. Расследование уголовного дела возобновили. Свердловчанина приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.