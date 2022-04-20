Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 193 человека, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 397 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (44), Шахтах (16), Таганроге (13) и Волгодонске (11). Около 23% носителей инфекции – пожилые люди, почти 11% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три женщины в возрасте от 59 лет до 71 года.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 371 215 случаев заражения коронавирусом, вылечились 357 506 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 842 жителя региона.