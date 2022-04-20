Сеул, , 12:27 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 687 человек. Об этом 20 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 20 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 014 740 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 913 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 528 175 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 6357 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 024 450 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 55 261 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 548 319 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 111 319 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 583 220.

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