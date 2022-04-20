Симферополь, , 12:24 — REGNUM В ковид-стационары Республики Крым доставлены 12 человек, данные за сутки 20 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 13 госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в регионе заряжении коронавирусом подтвердилось ещё у 92 человек, это на один случай больше, чем накануне. Выздоровевшими за сутки признаны ещё 120 пациентов. Подтверждена смерть четырёх человек с диагнозом COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в Крыму официально подтверждено 180 913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 173 239 человек. Скончались 5 200 ковид-пациентов.

Отметим, что накануне, 19 апреля, в Крыму было принято решение о сокращении коечного фонда — сейчас ковид-пациентов принимают в 19 больницах, там развёрнуто 770 коек. Действующий коечный фонд занят на 68%.