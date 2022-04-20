София, 20 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Руководство крупнейшей болгарской компании по распределению природного газа – «Булгаргаз» — потребовало повышения цены на соответствующий вид энергоносителей на 5,3 процентов. Об этом 20 апреля сообщает софийское экономическое издание Investor. bg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, подобная инициатива связана с изменениями ситуации на европейском рынке топлива. Как утверждают эксперты «Булгаргаза», с 1 мая нынешнего года тарифы на газ в Болгарии должны быть увеличены до 150 левов ($83) за мегаватт-час.

В настоящее время требование компании рассматривается на специальном заседании Комиссии по энергетике и водным ресурсам Болгарии (КЭВР). Предполагается, что государственный регулятор одобрит указанное подорожание.

Напомним, с 1 апреля цена на газ в стране выросла на 25%.