Уфа, , 12:25 — REGNUM Сильный туман ожидается в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Туман cocoparisienne

Ночью и утром 21 апреля в регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до +1°С, днем столбик термометра может подняться до отметки +17°С. Ночью и утром на некоторых участках автодорог возможен туман, видимость менее 500 метров.

Сообщается, что 19 апреля в Баймакском районе Башкирии было зарегистрировано два природных пожара (уже потушены). Помимо этого, зафиксирован 41 случай горения сухой травянистой растительности, а системой космического мониторинга зарегистрировано 66 подтвержденных термических точек.