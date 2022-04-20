Томск, , 12:24 — REGNUM На территории Томска наблюдается дымка. Об этом 20 апреля сообщили корреспондент ИА REGNUMу в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области.

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По данным ведомства, это связано со сложившимися погодными условиями (антициклональный тип погоды, температурные инверсии, в утренние часы высокая влажность и слабый ветер) и природными пожарами на территориях соседних регионов.

«Также накоплению примесей в атмосфере способствуют безветренная погода, отсутствие дождей, сжигание мусора, выбросы от промышленных предприятий. Вследствие этого в воздухе чувствуется запах гари», — отметили в управлении.

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