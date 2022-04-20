Москва, 20 апреля 2022, 12:23 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, призванный защитить банковскую тайну от недружественных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.
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Кредитным организациям запрещается направлять компетентным органам иностранных государств по запросу сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Кроме того, предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и Банка России российскими кредитными организациями о фактах получения таких запросов.
Предусмотрены и санкции в отношении банков и их руководителей за нарушение нового закона.
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