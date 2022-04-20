Шахты, Ростовская область, 20 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области завод по производству металлофурнитуры «Шахтмет» ко Дню Победы выпустил значки с символикой «Z» — неофициальным символом военной операции России против украинских нацистов. Буква размещена на красной звезде с георгиевской лентой, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Donland. ru Значки с символикой «Z»

Всего изготовлено более 8 тыс. значков. Их распределят между школами, кадетскими корпусами и ведомствами, а также раздадут жителям Шахт.

Отмечается, что донское предприятие занимает лидирующие позиции по производству нагрудных знаков, кокард, эмблем, знаков отличия и другой геральдической продукции для силовых структур.