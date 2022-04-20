Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Екатеринбурге активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники используют схему «сын попал в ДТП». Таким образом в апреле текущего года они обманули несколько пенсионеров, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Хищения происходят в Верх-Исетском районе столицы Урала. Так, 18 апреля было похищено 350 тысяч рублей у 77-летней пенсионерки, проживающей на улице Металлургов. А на следующий день жертвой злоумышленников стала 90-летняя женщина с улицы Крауля, у которой выманили 500 тысяч рублей. В ведомстве не исключают того, что злоумышленники продолжат обманывать пожилых людей.

Сначала пенсионеру поступает звонок от неизвестного, который выдаёт себя за родственника жертвы. Голос в трубке звучит неразборчиво. У пенсионера создаётся впечатление, что он действительно говорит с близким человеком. После этого свердловчанину сообщают, что его родственник якобы попал в ДТП. А для решения проблем необходима некая сумма. Пенсионеры верят злоумышленникам и передают деньги. Правоохранители призывают граждан регулярно разъяснять родственникам подобные схемы мошенничества.