Ханты-Мансийск, , 12:21 — REGNUM В Югре за сутки на 20 апреля госпитализировали 14 больных с COVID-19, 87 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, на три человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Берёзовский район — 18.

С начала пандемии в Югре к 20 апреля насчитывается 208 776 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 278 пациентов, 2536 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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