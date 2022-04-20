Париж, , 12:21 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов главы республики, где ее единственным соперником будет действующий президент Эммануэль Макрон, сообщает 20 апреля журнал Le Point.

Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам жребия, определявшегося под надзором [медиарегулятора Франции] Arcom, первой выступит Марин Ле Пен», — пишет журнал.

Отмечается, что у каждого кандидата будет полторы минуты на вступительное слово и две минуты на заключение. Последнее слово также будет за Ле Пен.

Как ожидается, что в ходе дебатов будут подняты темы покупательской способности, России, безопасности, климата.

Согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, по предварительному опросу может набрать 45,5% голосов.