Тбилиси, , 12:21 — REGNUM В Грузии ряд участков автомобильной магистрали Е-60, входящей в проект Восток – Запад, могут закончить строить в текущем году досрочно. Об этом 20 апреля на телеканале «Имеди» сообщил глава минрегионразвития Ираклий Карселадзе.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

Министр рассказал, что на Рикотском перевале строительство идёт более, чем на 80% участков дороги. Работы на многих тоннелях уже завершены.

«Мы ждём завершения в этом году конкретных участков, что фактически даст нам возможность сэкономить время», — сказал Карселадзе.

Напомним, транспортный коридор Восток – Запад идёт от Киргизии до Франции. В Европе это второй по значимости маршрут. На территории Грузии трасса проходит от границы с Азербайджаном до портового города Поти.