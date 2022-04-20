Москва, , 12:20 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 728 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 20 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 562 329 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 754 975.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 18 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 19 человек