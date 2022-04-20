Москва, 20 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 728 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 20 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 562 329 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 754 975.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.