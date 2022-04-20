Ульяновск, 20 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проведут техническое обслуживание систем газоснабжения на мемориалах «Вечный огонь». Об этом ИА REGNUM сообщили в обществе «Газпром газораспределение Ульяновск».

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

На 25 и 26 апреля намечено обслуживание газового оборудования обелиска Вечной Славы в Ульяновске и монумента Родина-мать в Димитровграде, где подача газа к Вечному огню идёт непрерывно.

«Газовики учтут традицию сохранения Вечного огня, частица которого будет бережно перенесена на специальный факел, где сохранится до окончания профилактических работ», — говорят в компании.

В Ульяновской области техническое обслуживание проводится на десяти мемориалах «Вечный огонь», запитанных от природного газа. Профилактика проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». Проверяется, в частности, состояние подводящих газопроводов и герметичность соединений, проводится очистка газогорелочных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Димитровграда заявляли, что работы по техническому обслуживанию Вечного огня пройдут 26 апреля с 06:00 до 12:00.