Москва, , 12:19 — REGNUM Планов по введению виз для граждан Украины в России нет. Об этом 20 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

Паспорт гражданина Украины

Собеседник агентства рассказал, что в нынешних условиях Москва не собирается вводить визовый режим, уточнив, что «таких планов нет точно».

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России заявили об утрате доверия к украинской группе переговорщиков из-за постоянной смены позиции, отметив, что это может свидетельствовать о несамостоятельности Киева, а также о том, что дипломатический процесс используется для прикрытия.