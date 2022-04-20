Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории, выделенной под строительство генконсульства Германии, разобьют парк. Для этого участок возле Дворца спорта на улице Шейнкмана передадут из областной собственности в пользование Екатеринбургу., такое решение приняли депутаты свердловского Заксобрания.

Krd.ru Парк

Площадь участка под строительство парка составляет три тысячи квадратных метров. Реализацией проекта займётся «Русская медная компания».

По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова, на отмену строительства генконсульства повлияла ситуация в мире. Это стало поводом передачи земли под парк.