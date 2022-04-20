Джакарта, , 12:17 — REGNUM Индонезия, США, Германия, Сенегал и Белиз объявили, что совместно проведут второй глобальный саммит по COVID-19, который состоится 12 мая 2022 года, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пять стран согласились совместно провести саммит в соответствии со своими ролями: Соединенные Штаты в качестве председателя первого саммита COVID-19, Белиз в качестве председателя Карибского сообщества, Германия в качестве председателя G7, Индонезии в качестве председателя G20 и Сенегал в качестве председателя Африканского союза.

Саммит призван удвоить согласованные усилия всего мира, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19 и подготовиться к будущим угрозам в области здравоохранения.

Саммит является продолжением первого глобального саммита по COVID-19, проведенного США 22 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не получал приглашение на участие во втором международном онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID-19.

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