Минусинский район, Красноярский край, , 12:17 — REGNUM Виновника лесного пожара привлекли к ответственности в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в краевом правительстве.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Инспекторы краевого минлеса в Минусинском районе установили по горячим следам виновного в возникновении лесного пожара. Им оказался рабочий бригады, расчищавшей опоры ЛЭП от кустарников.

Мужчина решил приготовить обед и развёл костёр. Из-за резкого порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву и перешёл на лес.

Специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали возгорание на площади 0,4 га. Виновника лесного пожара оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее полицейские задержали жителя поселка Жеблахты Ермаковского района. Он поджёг траву в местном лесничестве. Мужчине также грозит штраф.

Напомним, с начала 2022 года в Красноярском крае зафиксировано 104 случая перехода огня с земель иных категорий на лес. По всем фактам проводятся административные расследования.

Дознаватели МЧС в 2022 году возбудили 349 административных дел о правонарушениях, связанных с возгораниями сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 18 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим.

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