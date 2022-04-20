Токио, 20 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Студия FromSoftware подтвердила, что одно из изменений, которое Elden Ring получила с последним обновлением, является ошибкой, а не сознательным нововведением. Об этом 20 апреля сообщает портал Comicbook.

Bandai Namco Elden Ring

Разработчики пояснили, что патч Elden Ring 1.04 вносит изменение в действие реагента Cerulean Hidden Tear («Тайная лазурная слеза»), сокращая время его действия с примерно 15 секунд до 5-8 секунд. Они отметили, что в ближайшее время исправят допущенную ошибку.

«Это непреднамеренное изменение будет отменено с помощью небольшого патча в ближайшем будущем. Мы приносим извинения за возможные неудобства», — написала FromSoftware на своей странице в соцсети.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые геймеры стали жаловаться на блокировку в многопользовательском режиме Elden Ring. Один пользователь форума Reddit утверждает, что античит-система игры поместила его в «карантин» после того, как он подобрал странный предмет (трусы), оставленный другим геймером в его мире.