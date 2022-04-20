Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирске в связи с сообщениями о нарушении прав работников «ЭкоТранс – Н» организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Мусоровоз Trg

«По сведениям СМИ, 19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «ЭкоТранс – Н» вышли на забастовку в Новосибирске. По словам бастующих, виной всему – нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей, — уточнили в прокуратуре. — К прокурорской проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда».

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил провести проверку после жалоб на сбои в вывозе твердых коммунальных отходов в Новосибирске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске организована проверка по организации вывоза мусора