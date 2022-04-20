Симферополь, 20 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Дополнительные логистические возможности для гостей Крымского полуострова готовит правительство Республики Крым. Об этом 20 апреля сообщили в региональном министерстве курортов и туризма по итогам совещания, посвящённого вопросам подготовки курортного сезона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико отметила, в частности, что для того, чтобы Крым могли посетить все желающие, запланировано значительное увеличение количества вагонов на уже действующих поездах в Крым, расширение сети маршрутов, а также увеличение автобусных перевозок от Керчи.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что для фиксирования отельерами цен на уровне заявочной кампании государством предприняты необходимые меры поддержки.

«В туриндустрии крайне важно сохранить лояльные условия для гостей и жителей Крыма, чтобы регион оставался конкурентоспособным с учетом приостановки авиасообщения», — подчеркнул министр.

В ходе совещания также обсуждались вопросы продления сроков возврата денег туристу в случае отмены им бронирования. Также было предложено добавить к поездам дополнительные купейные и СВ вагоны, расширить морские и автобусные перевозки между Краснодарским краем и Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя закрыт на приём и отправку рейсов, пока запрет действует до 25 апреля. Вместе с тем, ранее глава региона Сергей Аксёнов заявлял об ожидаемом в 2022 году рекордном турпоток. Глава минкурортов более сдержанно спрогнозировал успешный курортный сезон.