Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, который предусматривает сокращение срока градостроительных слушаний с трёх месяцев до одного месяца и проведение таких слушаний в заочном формате. Обсуждение документа состоялось 20 апреля на очередном заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Законопроект о «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» был рассмотрен депутатами в первом чтении. Его представил парламентариям член исполнительной власти, представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Документ подразумевает сокращение срока обсуждения градостроительных проектов с трёх месяцев до одного. Также, в случае принятия проекта, общественные слушания по градостроительной деятельности до 31 декабря 2022 года будут осуществляться заочно. При этом Смольный сможет расширить свои полномочия.

«Таким образом, чем скорее мы примем данное решение, а исполнительная власть подготовила эти документы к рассмотрению максимально быстро, тем быстрее и четче будет вестись работа над осуществлением градостроительных проектов, разработкой градостроительной документации», — пояснил Константин Сухенко.

Представитель губернатора в парламенте попросил депутатов не воспринимать как неуважение скорое внесение законопроекта к рассмотрению — правительство города одобрило его накануне. «Просто сейчас время начинает играть немножко большую роль, чем прежде. Есть необходимость быстро ввести эти изменения в действие», — отметил Сухенко.

Вопросы и комментарии к проекту у депутатов всё же возникли. Так, например, многих волнует возможность проведения обсуждений в очном формате. Парламентарии подчеркнули, что ранее заочные слушания были обусловлены сложной эпидемической обстановкой в городе, но сегодня она стала благоприятнее. Вместе с тем Сухенко вновь сослался на необходимость профилактики распространения COVID-19.

К тому же очная форма не предусматривается в связи с тем, что этот законопроект по своей сути принимается в соответствии с федеральным. Местное законодательство корректируют с учётом принятых мер на государственном уровне. К тому же, как отметил Сухенко, очная форма обсуждения удлинит сроки рассмотрения предложений.

С критикой законопроекта выступил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он призвал парламентариев обратить внимание на «порочность» внесения законопроекта «с голоса» в повестку дня, так как это не предусматривает его анализ и подробное изучение.

«Петербургскому парламенту не следует перенимать худшие практики Государственной Думы», — заявил Шишлов. Депутат добавил, что Петербург должен развиваться, но при этом сохранять своё историческое и культурное наследие, а это возможно только в рамках открытого обсуждения.

Помимо «яблочника» проект закона подверг критике и член фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов. Он настаивает на том, что всё сводить к обсуждению в Интернете — неправильно, так как это приведёт к градостроительным ошибкам.

«Наличие санкций, которые вредят нашей экономике, вовсе не означает, что мы должны принимать некачественные документы в нашем государстве. Это совершенно разные вещи. Наоборот – мы должны принимать ещё более качественные, ещё более выверенные документы», — заявил Амосов.

Депутат настаивает на том, что нужно дать возможность присоединиться к обсуждению гражданам и представителям бизнеса в Санкт-Петербурге.

Несмотря на критику, за принятие законопроекта за основу проголосовали 40 депутатов. Трое парламентариев воздержались от голосования, против также были трое. Константин Сухенко попросил время на внесение поправок до конца дня 22 апреля.

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