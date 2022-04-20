Москва, , 12:14 — REGNUM В России не считают себя верующими людьми 23% граждан. Большинство (63%) исповедует православие. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Верующие в Пасхальную ночь Дарья Драй © ИА REGNUM

Относят себя к мусульманам 8% опрошенных. К другим христианским конфессиям — (католики, протестанты, униаты и др.) принадлежат 2%. Другие религии исповедуют ещё 2%. Затруднились с ответом 3%

Представители РПЦ часто выступают с высказываниями по различным общественно-политическим вопросам. Согласны с предложениями РПЦ 40% опрошенных, не согласны 17%.

Опрос проведен 8–10 апреля 2022 года в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ИА REGNUM ранее сообщало, 68% жителей России считают себя верующими людьми.

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