ФОМ: не считают себя верующими 23% жителей России
Москва, 20 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В России не считают себя верующими людьми 23% граждан. Большинство (63%) исповедует православие. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Относят себя к мусульманам 8% опрошенных. К другим христианским конфессиям — (католики, протестанты, униаты и др.) принадлежат 2%. Другие религии исповедуют ещё 2%. Затруднились с ответом 3%
Представители РПЦ часто выступают с высказываниями по различным общественно-политическим вопросам. Согласны с предложениями РПЦ 40% опрошенных, не согласны 17%.
Опрос проведен 8–10 апреля 2022 года в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.
ИА REGNUM ранее сообщало, 68% жителей России считают себя верующими людьми.
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