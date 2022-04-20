Гатчина, Ленинградская область, , 12:13 — REGNUM На Мемориальном комплексе мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который будет открыт в 2023 году вблизи деревни Дони под Гатчиной, обязательно должен быть зажжён Вечный огонь. Такое предложение высказал 20 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба главы региона.

Вечный огонь © ИА REGNUM

«Дорожная карта разработана, приступаем к проектированию и изысканиям. Для удобства туристов сделаем здесь круговую развязку. Но главное преимущество этого участка — сюда проведен газ, поэтому я предложил сделать памятник с Вечным огнём», — отметил Александр Дрозденко.

Авторы мемориала — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин — победили в конкурсе проектов, организованном Российским военно-историческим обществом. В основе мемориала ― стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Мемориальный комплекс установят недалеко от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.

В Гатчинском районе Ленобласти в годы войны находились многочисленные лагеря для военнопленных, а также концлагеря для советских детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тысяч пленных.

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