Москва, 20 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Государственный долг Республики Кабардино-Балкария сократился за два года на 5 млрд рублей. В настоящее время он составляет 6,9 млрд рублей. При этом субъект вовремя выполняет все социальные обязательства перед жителями региона. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Как отметила спикер Совфеда, республика в последние годы демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития и это результат эффективного управления органов власти и результат труда жителей республики.
В ответном слове Казбек Коков поблагодарил Валентину Матвиенко и в её лице весь Совет Федерации за постоянную поддержку, оказываемую Кабардино-Балкарской Республике.