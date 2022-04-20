Москва, , 12:13 — REGNUM Государственный долг Республики Кабардино-Балкария сократился за два года на 5 млрд рублей. В настоящее время он составляет 6,9 млрд рублей. При этом субъект вовремя выполняет все социальные обязательства перед жителями региона. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Как отметила спикер Совфеда, республика в последние годы демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития и это результат эффективного управления органов власти и результат труда жителей республики.

«По итогам прошлого года у республики есть хорошие результаты, поэтому только вперед — наши возможности огромные и неисчерпаемы. У Кабардино-Балкарии много ресурсов, резервов, которые можно поставить на службу людям. Принимайте те меры, которые будут наиболее эффективными», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В ответном слове Казбек Коков поблагодарил Валентину Матвиенко и в её лице весь Совет Федерации за постоянную поддержку, оказываемую Кабардино-Балкарской Республике.