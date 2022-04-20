Калуга, , 12:19 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки было госпитализировано 28 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 47 человек. Днём ранее, 19 апреля, в регионе было зарегистрировано 67 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 623 человек, 98 926 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 449 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки госпитализированы три ковид-пациента