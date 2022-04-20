Уфа, , 12:15 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП 63.мвд.рф

Сообщается, что вечером 19 апреля в Абзелиловском районе на 4 км автотрассы Магнитогорск-Аэропорт, около села Красная Башкирия, произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2113 и Lada Vesta.

«После чего у первого автомобиля происходит отсоединение переднего левого колеса и отбрасывает на Daewoo Nexia», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 25-летний водитель ВАЗа получил не совместимые с жизнью травмы. Помощь медиков понадобилась 44-летнему водителю Lada Vesta.

«Известно, что погибший не имел водительских прав», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии три женщины погибли после съезда автомобиля в водохранилище.