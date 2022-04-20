Москва, 20 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 20 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 749 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 333 случая больше аналогичного показателя 19 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 416 человек, а днём ранее — у 497 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 195 новых случаев заражения коронавирусом.