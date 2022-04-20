* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:10 — REGNUM Житель Кабула утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили его младшего брата после того, как он подрался с другим мальчиком.

Избиение Pixabay.com

Братпострадавшего сообщил газете «8 Собх», что радикалы «жестоко» избили подростка по дороге из школы, когда он вступил в ссору с другим мальчиком в районе Хайр-Хана города Кабула.

Он говорит, что его брату 15 лет, и его спина почернела от побоев. Второй подросток также был жестоко избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).