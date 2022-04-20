Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM На поддержку малоимущих семей в Ростовской области направят более 71 млн рублей. Адресная помощь будет оказана в апреле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Здание Правительства Ростовской области Donland.ru

Средства выделены из региональной казны. Выплаты получат почти 7,5 тыс. донских семей с низким доходом.

С начала 2022 года на такую форму поддержки из областного бюджета было выделено около 232,5 млн рублей. Выплаты получили более 24,8 тыс. семей Ростовской области.

Напомним, что в 2021 году в Ростовской области на выплату адресной помощи было направлено около 677 млн рублей. Финансовую поддержку получили более 76,2 тыс. донских семей.