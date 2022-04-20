Москва, 20 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. События в Буче Киевской области являются провокацией стран Запада с целью очернить и изолировать Россию. Об этом 20 апреля говорится в заявлении посольства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели — очернить имидж России и изолировать (ее) в международном отношении», — приводит сообщение северокорейского диппредставительства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит оказывать Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.