Молдавия, , 12:10 — REGNUM Тарифы на газ в Молдавии не будут повышать, минимум до июня. Об этом 20 апреля сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«В июне мы примем решение в зависимости от стоимости поставок», — сказал Спыну.

В апреле стоимость поставки газа в Молдавию из России выросла примерно вдвое, но тарифы повышать не стали. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что из-за этого предприятие потеряет примерно 500 млн леев (более $27 млн).

Напомним, правительство Молдавии, которое работает с августа 2021 года, начало вести антироссийскую политику. Это привело к тому, что в контракте на поставку газа цена стала не фиксированной, а привязанной к ситуации на европейском рынке. После этого газ для Молдавии подорожал к марту 2022 года примерно втрое, что соответствующим образом отразилось на тарифах для населения и предприятий.

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