Монтгомери, США, , 12:08 — REGNUM Власти американского штата Алабама пошли на соглашение с компаниями Johnson & Johnson, McKesson и Endo Pharmaceutical в связи с их роль в нынешней эпидемии опиоидной зависимости в США. Общая сумма компенсаций со стороны компаний составила $ 276 млн. Об этом заявил генеральный прокурор штата Стив Маршалл 19 апреля, сообщает New York Post.

Таблетки Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». Реж Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания

Согласно соглашению, в этом году Johnson & Johnson выплатит штату $70,3 млн, еще $25 млн выплатит компания Endo. В свою очередь, McKesson будет выплачивать $141 млн в течение девяти лет. Мировое соглашение не означает признания вины.

Маршалл отметил, что мировое соглашение дает Алабаме дополнительные средства для поддержки сообществ, пострадавших от эпидемии наркозависимости.

Эта новость появилась на следующий день после того, как власти штата Западная Вирджиния достигли мирового соглашения с Johnson & Johnson на $99 млн.

И Алабама, и Западная Вирджиния отказались от исторического национального урегулирования на $26 млрд с Johnson & Johnson, Amerisource Bergen, Cardinal Health и McKesson, решив подать судебные иски против компаний по отдельности. Если бы Алабама присоединилась к национальному соглашению об урегулировании, штат получил бы 115,8 миллиона долларов от McKesson за 18 лет вместо $141 млн в течение девяти лет. Алабама также получила бы такой же платеж от Johnson & Johnson, но в течение девяти лет.