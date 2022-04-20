Куала-Лумпур, , 12:06 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна отстает от Индонезии и Вьетнама в плане развития, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

«Я готов признать, что в плане развития Малайзия в последнее время отстает от Индонезии и Вьетнама. Конечно, мы всегда отставали от Сингапура», — заявил бывший премьер-министр Малайзии.

По словам политика, Малайзия также отстает от нескольких африканских стран. Мохатхир Мохамад заявил, что страны Африки сэкономили миллиарды благодаря хорошему управлению с использованием нового, более эффективного оборудования и технологий.

«Малайзия не готова использовать новейшие технологии для достижения эффективности и ограничения коррупции. Мы отвергаем эту технологию, потому что она может разоблачить правонарушения наших парламентариев», — заявил Мохатхир Мохамад.

Несмотря на свою отставку, Махатхир Мохамад является одним из самых видных и влиятельных политических деятелей Малайзии. Он руководил страной с 1981 по 2003 год, затем вернулся к власти в 2018 году в возрасте 92 лет.