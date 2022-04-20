Москва, 20 апреля 2022, 12:05 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры пуска четырех высокоточных крылатых ракет расчетами берегового ракетного комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Береговой комплекс «Бал»
Береговой комплекс «Бал»
Минобороны России

Отмечается, что в рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря выполнил пуск четырех высокоточных ракет по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.