Москва, 20 апреля 2022, 12:05 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры пуска четырех высокоточных крылатых ракет расчетами берегового ракетного комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Отмечается, что в рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.