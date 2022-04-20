Москва, 20 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры пуска четырех высокоточных крылатых ракет расчетами берегового ракетного комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Минобороны России Береговой комплекс «Бал»

Отмечается, что в рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря выполнил пуск четырех высокоточных ракет по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.