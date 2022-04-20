Токио, , 12:04 — REGNUM Соединённым Штатам выгодно продолжение конфликта на Украине. Такой вывод делал экономист Кэйити Кая.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, прежде всего Вашингтону будет на руку серьёзный продовольственный кризис, который станет последствием украинского конфликта и может спровоцировать голод во многих странах. При этом развитые государства смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми запасами, чего нельзя сказать об остальных странах.

В статье для Shukan Gendai эксперт указывает, что это, в частности, касается пшеницы, 30% мирового экспорта которой обеспечивают Россия и Украина. Он напомнил, что по этому показателю эти страны занимают первое и пятое место соответственно. Эта ситуация уже отразилась на стоимости пшеницы. По сравнению с прошлым годом в первом квартале 2022 года они выросли в полтора раза. И в случае затягивания эскалации на Украине подорожание продолжится.

Для Соединённых Штатов, для которых продовольствие, наряду с нефтью и валютой, стало инструментом гегемонии ещё в 1970-х годах, сложившаяся ситуация обещает выгоды. По мнению эксперта, с её помощью Вашингтон надеется сохранить и упрочить своё доминирующее положение.

«Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара», — констатировал Кая.

Он также подчеркнул, что в связи с ситуацией на Украине крупные игроки так или иначе будут максимально преследовать свои интересы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Драго Боснич указал на явную выгоду для США и Европы от конфликта на Украине. По его словам, помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов.

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