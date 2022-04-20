Казань, 20 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Татарии третьи сутки подряд подтверждают по 245 случаев заражения коронавирусом. По информации общероссийского оперативного штаба на 20 апреля, в республиканские больницы за минувший день доставили 59 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 142 352 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 225 пациентов, скончались 1953 человека. Больничный за сутки закрыли 248 пациентов, умерли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную иммунизацию от COVID-19 прошел 292 521 человек.

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