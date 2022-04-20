Новосибирск, , 11:59 — REGNUM В Новосибирске с 23 апреля до 1 октября будет организована работа сезонных автобусных маршрутов регулярного сообщения до садово-дачных обществ. Об этом сообщили в мэрии города.

Дачный участок ru.torange.biz

«Перевозка пассажиров будет осуществляться по установленному в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области тарифу с предоставлением права проезда по всем видам карт», — уточнили в городской администрации.

Расписание данных маршрутов можно будет доступно с 23 апреля на сайте центр управления городским автоэлектротранспортом.