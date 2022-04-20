Владивосток, , 12:00 — REGNUM По инициативе Центробанка России в отношении кредитного потребительского кооператива «Уссурийск ДВ» (Приморский край) введён первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится шесть месяцев — до 11 октября 2022 года. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Временным управляющим должника утвердили участника ассоциации арбитражных управляющих «ЦФОП АПК» Георгия Ямного.

В ходе слушаний представитель контрольного органа настаивал на признании должника банкротом ввиду наличия у него признаков неплатежеспособности. Ведомство заявило, что «в целях ухода от обязанности по формированию резервов на возможные потери по займам» с отнесением сумм резервов на финансовый результат, кооперативом в декабре 2019 года был осуществлен перенос не обслуживаемой с 2016 года задолженности по займам в размере 81,5 млн рублей «со счетов учёта финансовых вложений на счета учёта дебиторской задолженности». У кооператива при проверках ЦБ РФ уже выявляли нарушения.

Иск к КПК слушался с декабря 2020 года.

Напомним, тем временем иски, которые поступили к другим кредитным кооперативам после 1 апреля 2022 года, суды начали возвращать, так как с этой даты в стране действует мораторий на банкротные производства. Он продлится до 1 октября.