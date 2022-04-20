Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону представлен проект строительства Западной хорды, которая замкнет Ростовское транспортное кольцо с запада и продлится от выезда на Таганрог до моста на улице Всесоюзной. Оценивая планы реализации проекта, донской губернатор Василий Голубев обратил внимание на необходимость согласования дорожного объекта с горожанами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Проект строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону Donland. ru

Строительство Западной хорды общей протяженностью 12,3 км предлагается провести в два этапа. Первый этап предполагает строительство в 2022–2024 годах 6,9 км магистрали с эстакадами, развязками от автодороги А-280 «Ростов – Таганрог» до территории в районе Кумженской рощи. Второй этап планируется реализовать с 2023 года по 2025 год. Участок 5,4 км продлится от Кумженской рощи до моста через реку Дон на Западном шоссе.

Представленный проект находится пока в стадии обсуждения. Важно выехать на место предполагаемого строительства, чтобы оценить, как магистраль впишется в реальную городскую среду.

«Для начала реализации проекта мы должны снять все вопросы, которые беспокоят и власти, и жителей города. Ничего другого быть не может! Давайте выедем на место в ближайшее время, пройдем по объекту с одной и другой стороны», — отметил губернатор Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовчане, проживающие в домах на улице Всесоюзной, протестуют против строительства Западной хорды. Активисты, чьи дома попадают под снос в связи со строительством автомобильной дороги, намерены подать исковое заявление в суд. Люди также обеспокоены судьбой Кумженской рощи, часть которой будет вырублена в рамках реализации проекта.

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