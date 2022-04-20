Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Молдавия будет приобретать газ на европейском рынке в случае прекращения поставок природного газа из России. Об этом 20 апреля заявил на брифинге министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сообщил, что молдавская сторона, скорее всего, не выполнит к 1 мая обязательство провести аудит многолетнего долга и представить график его погашения. В Газпроме не ответили на просьбу Кишинёва отсрочить эту процедуру.

«Мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали», — сказал Спыну.

Министр сообщил, что ведётся оценка международных поставщиков газа. Семь компаний заявили о готовности поставлять голубое топливо в Молдавию. В республике есть запас газа в объёме 24 млн кубометров. Этого хватит на покрытие примерно половины спроса.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в регионе не получится найти более дешёвого газа, чем в России.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.

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